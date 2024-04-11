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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» предложит Конте трёхлетний контракт слухи

11 Апреля 2024 • 03:59 Комментировать
Наполи
...
Фрозиноне
14.04 13:30

«Наполи» продолжает работу над назначением Антонио Конте на должность главного тренера.

Нынешний рулевой неаполитанцев Франческо Кальцона, как ожидается, не останется в клубе после завершения сезона, и летом «партенопейцам» предстоит вновь искать подходящего наставника. Как неоднократно сообщалось ранее, президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис мечтает видеть во главе команды Антонио Конте. Согласно сведениям Il Mattino, 54-летнему тренеру в скором времени будет предложен трёхлетний контракт.

За всю тренерскую карьеру Антонио Конте задержался на три года лишь в одном из своих клубов – в «Ювентусе» (2011-2014). Специалист остаётся безработным с марта прошлого года, когда покинул «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Антонио Конте Наполи

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