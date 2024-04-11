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​Зеедорф: «Доннарумма ошибся - надо было выходить из ворот»

11 Апреля 2024 • 03:31 Комментировать

Парижский «ПСЖ» вновь страдает из-за ошибок Джанлуиджи Доннаруммы - если два года назад ими удачно воспользовался «Реал», то сейчас то же самое сделала «Барселона». Особенно много дискуссий вызывает третий гол каталонского суперклуба - поленившегося выйти из ворот на пару метров Доннарумму расстреливали головой в упор. Бывший футболист «Милана» и «Реала» Кларенс Зеедорф считает, что Доннарумма совершил очевидную промашку.

- Он должен был выйти и сыграть хотя бы в пределах вратарской площади, в том числе из-за своего роста, - цитирует Зеедорфа pianetamilan.it.

Донннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года.


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ПСЖ Кларенс Зеедорф Джанлуиджи Доннарумма ещё теги
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