Клозе сообщил, что хочет однажды возглавить «Лацио»

Экс-форвард «Лацио» и сборной Германии Мирослав Клозе рассказал, что в будущем хотел бы стать главным тренером римской команды.

Клозе выступал за «Лацио» на протяжении пяти лет – с 2011 до 2016 года. За это время немецкий форвард провёл в футболке римлян 169 матчей, забил 61 гол и сделал 32 ассиста на партнёров по команде. После завершения карьеры Клозе был тренером в сборной Германии.

- Владелец «Лацио» знает, что однажды я хотел бы возглавить этот клуб. Сегодня Лотито (владелец «Лацио») сделал другой выбор и назначил другого тренера. Возможно, когда-нибудь я возглавлю команду, - приводит слова Клозе Tuttomercatoweb.