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Дибала: «Де Росси может достичь уровня Моуринью и Аллегри»

10 Апреля 2024 • 22:29 Комментировать
Милан
...
Рома
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Через 22 ч. 48 мин.

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала считает, что у Даниэле де Росси яркое тренерское будущее.

Итальянский специалист был назначен на пост рулевого римлян в январе, сменив уволенного Жозе Моуринью. После перестановки результаты «Ромы» значительно улучшились, и сейчас команда не только ведёт борьбу за место в четвёрке Серии А, но и продолжает участие в Лиге Европы, где сыграет против «Милана» на стадии 1/4 финала.

«Де Росси всегда передаёт нам свой энтузиазм. Я думаю, у него есть всё необходимое, чтобы достичь уровня Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

Я чувствую себя отлично при нынешнем тренере. Он предоставляет мне много свободы на поле. Его видение игры оказало позитивное влияние на всех нас», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Массимилиано Аллегри Пауло Дибала ещё теги

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МИЛАН РОМА
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