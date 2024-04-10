Дибала: «Де Росси может достичь уровня Моуринью и Аллегри»

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала считает, что у Даниэле де Росси яркое тренерское будущее.

Итальянский специалист был назначен на пост рулевого римлян в январе, сменив уволенного Жозе Моуринью. После перестановки результаты «Ромы» значительно улучшились, и сейчас команда не только ведёт борьбу за место в четвёрке Серии А, но и продолжает участие в Лиге Европы, где сыграет против «Милана» на стадии 1/4 финала.

«Де Росси всегда передаёт нам свой энтузиазм. Я думаю, у него есть всё необходимое, чтобы достичь уровня Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

Я чувствую себя отлично при нынешнем тренере. Он предоставляет мне много свободы на поле. Его видение игры оказало позитивное влияние на всех нас», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Дибалы.