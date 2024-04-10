Агент Иммобиле прокомментировал возможный уход игрока из «Лацио»

Агент Алессандро Моджи, представляющий интересы форварда «Лацио» Чиро Иммобиле, высказался о будущем своего клиента.

Как неоднократно сообщалось, капитан римлян может сменить клуб грядущим летом из-за конфликта с болельщиками. По последним слухам, лучший бомбардир в истории «Лацио», вероятно, отправится в «Наполи» в обмен на Джованни Симеоне.

«Чиро – часть истории «Лацио», он капитан. Он хорошо себя чувствует в Риме, но ясно, что до и после окончания сезона может произойти много всего.

Воля Иммобиле, как он неоднократно показывал на протяжении многих лет, состоит в том, чтобы остаться в Риме и продолжить носить футболку «Лацио», но в летнее трансферное окно возможны разные ситуации», – поведал в интервью Sport Mediaset Моджи.