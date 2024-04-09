Римский «Лацио» и «Наполи» могут совершить летом рокировку форвардами, слухом делится Tuttomercatoweb.

Речь идёт об опытном 34-летнем форварде Чиро Иммобилле и 28-летнем нападающем «Наполи» Джованни Симеоне. Неаполитанцам после вероятного ухода Виктора Осимхена летом нужен будет сильный центрфорвард. В то время как Игор Тудор, главный тренер «Лацио» весьма заинтересован в услугах Симеоне.

Иммобиле в текущем сезоне сыграл в 38 матчах за «орлов». В них форвард оформил 10 голов в ворота соперников, если брать все турниры.

Симеоне не является основным форвардом «Наполи» и крайне мало забивает. В активе Джованни всего три гола в 31 матче во всех турнирах.