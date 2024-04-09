Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» и «Наполи» могут обменяться форвардами слухи

09 Апреля 2024 • 21:51 Комментировать

Римский «Лацио» и «Наполи» могут совершить летом рокировку форвардами, слухом делится Tuttomercatoweb.

Речь идёт об опытном 34-летнем форварде Чиро Иммобилле и 28-летнем нападающем «Наполи» Джованни Симеоне. Неаполитанцам после вероятного ухода Виктора Осимхена летом нужен будет сильный центрфорвард. В то время как Игор Тудор, главный тренер «Лацио» весьма заинтересован в услугах Симеоне.

Иммобиле в текущем сезоне сыграл в 38 матчах за «орлов». В них форвард оформил 10 голов в ворота соперников, если брать все турниры.

Симеоне не является основным форвардом «Наполи» и крайне мало забивает. В активе Джованни всего три гола в 31 матче во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Наполи Чиро Иммобиле Джованни Симеоне трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выбрал нового тренера Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё Мбаппе сделал заявление перед матчем с «Барселоной» Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» «Ливерпуль» решил, что сделает с Салахом Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А «Барселона» может заменить Левандовски игроком сборной Украины Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Роналду кулаком замахнулся на судью Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ «Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной» Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Назван главный претендент на «Золотой мяч» в 2024 году, Фоден ворвался в тройку
Спортивные новости
«Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Каменский — о травме Фукале: Это была большая потеря для «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 09 Апреля
21:51 · Италия. Серия А
«Лацио» и «Наполи» могут обменяться форвардами слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
Милик в скором времени может оказаться в АПЛ слухи
19:15 · Россия. Премьер-лига
Камоцци рассказал, почему у Чалова мало шансов оказаться в «Аталанте»
15:48 · Италия. Серия А
Мотта полностью убеждён, что его следующим клубом станет «Ювентус»
13:46 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло интересен клубу из топ-3 Серии А
13:41 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Лидса» интересен «Ливерпулю», «Ньюкаслу» и «Милану»
13:02 · Италия. Серия А
Хвичу хочет купить европейский суперклуб
10:19 · Италия. Серия А
Индзаги: «Вылет из Лиги чемпионов? У нас нет никаких сожалений»
10:09 · Италия. Серия А
Индзаги прокомментировал игру Фраттези, который забил победный гол против «Удинезе»
08:41 · Италия. Серия А
«Милан» хочет усилиться полузащитником «Реала» 1
04:43 · Италия. Серия А
​Кафу: «В «Милане» мне было лучше, чем в «Роме»
04:23 · Италия. Серия А
Раванелли: «Милан» играет классно»
04:12 · Италия. Серия А
​Лаутаро: «Вымученная, но важная победа»
03:10 · Италия. Серия А
​Наставник «Удинезе»: «Молодцы, но всё же проиграли»
02:49 · Италия. Серия А
​«Интер» - лишь второй клуб в истории Серии А, набравший 82 очка к этой фазе чемпионата
Все новости
Рекомендуем