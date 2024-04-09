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Чемпионат Италии. Серия А

Мотта полностью убеждён, что его следующим клубом станет «Ювентус»

09 Апреля 2024 • 15:48 Комментировать
Торино
...
Ювентус
13.04 19:00

Тренер «Болоньи» Тьяго Мотта уже знает, какой клуб станет для него следующим этапом в карьере. По информации от журналиста Даниэля Лонго, итальянский специалист уверен, что летом возглавит туринский «Ювентус».

«Старая синьора» ещё не разорвала контракт со своим тренером Массимилиано Аллегри, у которого есть соглашение до 2025 года. Тем не менее, ожидается, что руководство сообщит итальянцу о своём решении по окончании сезона.

«Болонья» под руководством Мотты сейчас находится на четвёртом месте в Серии А и имеет хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов. «Ювентус» располагается на третьей строчке с отрывом в 4 очка от команды Мотты.

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