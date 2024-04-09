Хвичу хочет купить европейский суперклуб

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить команду. Как стало известно Il Mattino, в услугах футболиста заинтересован французский «ПСЖ». Парижане хотят усилить нападение грузином после ухода Килиана Мбаппе.

Неаполитанцы считают Хвичу одним из важнейших футболистов команды, но готовы отпустить его за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 28 поединков в чемпионате Италии, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Срок действующего трудового соглашения между Хвичей и «Наполи» рассчитан до конца июня 2027 года.