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Чемпионат Италии. Серия А

Хвичу хочет купить европейский суперклуб

09 Апреля 2024 • 13:02 Комментировать

Атакующий полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может сменить команду. Как стало известно Il Mattino, в услугах футболиста заинтересован французский «ПСЖ». Парижане хотят усилить нападение грузином после ухода Килиана Мбаппе.

Неаполитанцы считают Хвичу одним из важнейших футболистов команды, но готовы отпустить его за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провел 28 поединков в чемпионате Италии, в которых отметился десятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Срок действующего трудового соглашения между Хвичей и «Наполи» рассчитан до конца июня 2027 года.

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