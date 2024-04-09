Индзаги: «Вылет из Лиги чемпионов? У нас нет никаких сожалений»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги дал понять, что его команда не сожалеет о вылете из Лиги чемпионов. Напомним, финалист прошлого розыгрыша турнира не смог одолеть мадридский «Атлетико», который оказался сильнее в серии пенальти.

«Вылет из Лиги чемпионов? У нас нет никаких сожалений. Мы довольны своими последними тремя сезонами в еврокубках. Мы проиграли по пенальти, но должны были забить больше голов на «Джузеппе Меацца». Тем не менее, у команды нет сожалений, только чувство гордости», – сказал Индзаги в интервью журналисту Даниэле Мари.

Отметим, что в чемпионате «Интер» имеет отрыв в 14 очков от второго места.