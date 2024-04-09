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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги прокомментировал игру Фраттези, который забил победный гол против «Удинезе»

09 Апреля 2024 • 10:09 Комментировать
Интер Милан
...
Кальяри
14.04 21:45

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался об игре полузащитника Давиде Фраттези, который отметился победным голом в ворота «Удинезе» во вчерашнем матче итальянской Серии А. Напомним, «нерадзурри» вырвали победу на выезде со счётом 2:1 на 95-й минуте.

«Фраттези отлично влился в коллектив. Я вижу, что он постоянно хочет играть. Давиде уже забивал важные голы в этом сезоне. Например, в матче против «Вероны». Я очень доволен его игрой», – сказал Индзаги на пресс-конференции.

Фраттези не является основным игроком «Интера» в этом сезоне. Итальянец сыграл всего 620 минут в 25 матчах этого розыгрыша чемпионата, но зато отметился 5 голами и 2 ассистами.

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ИНТЕР МИЛАН КАЛЬЯРИ
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