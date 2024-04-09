«Милан» хочет усилиться полузащитником «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Дани Себальос может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом информируют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, у испанского полузащитника есть вариант трудоустройства в чемпионате Италии. Заполучить Себальоса в свои ряды хочет «Милан». «Россонери» готовы побороться за игрока с мадридским «Атлетико», который ранее заявил об интересе к футболисту.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 21 поединке «сливочных», записав на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу. Согласно оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет восемь миллионов евро.