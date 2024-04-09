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Чемпионат Италии. Серия А

​Кафу: «В «Милане» мне было лучше, чем в «Роме»

09 Апреля 2024 • 04:43 Комментировать

Бывший бразильский защитник Кафу почти всю свою карьеру провёл в Италии, он успел поиграть в таких клубах, как «Рома» и «Милан». В составе «россонери» он выиграл всё то, что не получалось выиграть в «Роме», в том числе и Лигу чемпионов. Неудивительно, что времена в «Милане» он сейчас вспоминает с большим теплом:

- Я не хотел бы проводить такие сравнения, но в «Милане» я, конечно же, чувствовал себя комфортнее, чем в «Роме», - цитирует слова Кафу pianetamilan.it.

Бразильский защитник выступал за «Милан» с 2003 по 2008 год, после чего завершил свою игровую карьеру. Сейчас ему 53 года.


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