Раванелли: «Милан» играет классно»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Фабрицио Раванелли впечатлён игрой «Милана», несмотря на то, что клуб занимает лишь второе место в турнирной таблице Серии А и вылетел из Лиги чемпионов. Но в последние недели «Милан» действительно прибавил, что производит приятное впечатление на Фабрицио:

- Я вижу большие изменения. Несмотря на травмы, Пиоли справился - и это большой плюс ему. Он узнаёт своих новых игроков, лучше понимает их возможности, и это сказывается на игре. Поначалу казалось, что некоторые из приобретений не тянут на уровень команды, но сейчас ситуация меняется, они интегрированы, - цитирует слова Раванелли pianetamilan.it.