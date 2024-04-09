​Лаутаро: «Вымученная, но важная победа»

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», забив тому на последней минуте игры. Лучший бомбардир миланского клуба Лаутаро Мартинес не забил в этом матче, но он рад тому, что команда набрала три очка и сделала важный шаг к чемпионскому титулу. Три победы в оставшихся семи матчах гарантируют «Интеру» победу.

«Вымученная победа. Победа большой команды. Победа, которая приближает нас к заветной цели. Спасибо всем фанатам», - написал в социальной сети Лаутаро.

В следующем туре «Интеру» предстоит сыграть с «Кальяри».