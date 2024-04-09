​Наставник «Удинезе»: «Молодцы, но всё же проиграли»

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», несмотря на то, что до последней минуты на табло стадиона в Удине красовался равный счёт, а после первого тайма «Удинезе» вообще выигрывал. Габриэле Чоффи, наставник клуба, доволен выступлением, но в меньшей степени результатом.

- Ребятам сказал, что они молодцы. Они были внимательны и осторожны, даже несмотря на привезённый пенальти. Считаю, что наше спасение остаётся в наших руках, - цитирует слова Чоффи fcinter1908.it.

В следующем туре «Удинезе» примет в домашнем матче «Рому».