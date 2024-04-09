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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» - лишь второй клуб в истории Серии А, набравший 82 очка к этой фазе чемпионата

09 Апреля 2024 • 02:49 Комментировать
Удинезе
1:2
Интер Милан

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», и теперь на счету подопечных Симоне Индзаги 82 очка после 31 матча.

Как оказалось,  «Интер» - лишь второй клуб в истории итальянского чемпионата, который набрал такое большое количество очков после 31 тура. Первым в сезоне 2017/2018 был туринский «Ювентус», тогда у подопечных Массимилиано Аллегри было 84 очка, и они выиграли чемпионат. Сейчас, впрочем, всё тоже идёт именно к этому - к победе «Интера» в чемпионате.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет с «Кальяри».


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе

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Сегодня, 09 Апреля
03:10 · Италия. Серия А
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02:49 · Италия. Серия А
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