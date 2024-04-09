​«Интер» - лишь второй клуб в истории Серии А, набравший 82 очка к этой фазе чемпионата

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», и теперь на счету подопечных Симоне Индзаги 82 очка после 31 матча.

Как оказалось, «Интер» - лишь второй клуб в истории итальянского чемпионата, который набрал такое большое количество очков после 31 тура. Первым в сезоне 2017/2018 был туринский «Ювентус», тогда у подопечных Массимилиано Аллегри было 84 очка, и они выиграли чемпионат. Сейчас, впрочем, всё тоже идёт именно к этому - к победе «Интера» в чемпионате.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет с «Кальяри».