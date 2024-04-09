​«Интер» установил рекорд Серии А

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», укрепив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата. Как оказалось, это был уже 31-й матч кряду с начала чемпионата, в котором «Интер» забил - иными словами, команда забивала в каждом из прошедших матчей.

И это - новый рекорд чемпионата Италии, доселе еще никому в Италии не удавалось забивать в каждом из матчей аж до 31-го тура включительно. Сейчас на счету клуба 75 забитых мячей. Для сравнения, «Ювентус» и «Болонья», идущие на 3-м и 4-м местах, забили только по 45 голов.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет с «Кальяри».