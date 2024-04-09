​Фраттези: «Сражение было достойным»

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», укрепив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата. Победный гол в этом матче забил на 95-й минуте Давиде Фраттези. После игры автор точки в этой игре прокомментировал свой успех:

- Пока о СКудетто мы не думаем, выиграли очередной матч и это главное. Мой гол приятен тем, что забит на последней минуте и ему предшествовало достойное сражение, - цитирует слова Фраттези fcinter1908.it.

В следующем туре итальянского чемпионата Серии А миланский «Интер» сыграет с «Кальяри».