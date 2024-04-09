​Квальярелла: «Милану» нужен нападающий схожего плана с Жиру»

Бывший итальянский нападающий Фабио Квальярелла, повесивший бутсы на гвоздь прошлым летом, высказался по поводу возможного расставания «Милана» с Оливье Жиру. Квальярелла считает, что «Милану» в таком случае следует искать нападающего с такими же характеристиками - то есть умеющего сыграть на втором этаже и физически сильного для любого рода борьбы в чужой штрафной площади:

- «Милану» нужен нападающий, который будет иметь такие же характеристики и забивать по 15-20 мячей за сезон, - цитирует слова Квальяреллы pianetamilan.it.

Оливье Жиру выступает за итальянский клуб с 2021 года.