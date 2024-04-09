Чалханоглу: «Пробил низом, у «Удинезе» высокий вратарь»

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», укрепив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата. Один из мячей команды забил турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу, он удачно исполнил пенальти. После игры он признался, что впервые за долгое время испытывал давление, исполняя удар - его команда к тому моменту проигрывала в счёте:

- Впервые за долгое время я испытывал давление, исполняя одиннадцатиметровый удар. Решил пробить низом, потому что у «Удинезе» очень высокий вратарь, - цитирует слова турецкого футболиста fcinter1908.it.

После 31 тура Серии А у «Интера» 82 очка.