Симоне Индзаги: «Этот «Интер» вдохновляет меня»

В заключительном матче 31-го тура итальянского чемпионата миланский «Интер» одержал волевую победу над «Удинезе», укрепив своё лидерство в турнирной таблице чемпионата. После игры главный тренер команды Симоне Индзаги не скрывал своего удовлетворения:

- Должен отдать должное сопернику, который провёл прекрасный матч. Должно быть, им очень обидно. Я думаю, что они спасутся, если и дальше будут так играть. Но комплименты также моим парням. Этот «Интер» вдохновляет меня, - цитирует слова Индзаги fcinter1908.it.

После 31 тура у «Интера» 82 очка. В следующем туре команда сыграет с «Кальяри».