«Интер» перед финальным свистком дожал «Удинезе»

31-й тур чемпионата Италии завершился матчем «Удинезе» - «Интер». Хозяева поля сыграли строго от обороны, нанесли всего два удара в створ, практически не контролируя мяч, и чуть-чуть не огорчили еще одного фаворита. Правда, в отличие от «Ювентуса» и «Милана» (по 1:0), «нерадзурри» могли набрать хотя бы очко.

В первом тайме помимо гола запомнился только удар Хакана Чалханоглу с линии штрафной (парировано). На 40-й минуте Лазар Самарджич выполнил передачу с правого угла штрафной, оборона соперника не перехватила мяч, голкипер застыл, а круглый оказался в сетке - 1:0.

Сразу после перерыва после подачи со штрафного Лаутаро Мартинес грудью оставил мяч под удар Карлоса Аугусто, и тот был точен, но офсайд все испортил. Маркус Тюрам был сбит в штрафной - пенальти. Чалханоглу исполнил на силу, и вратарь не дотянулся - 1:1. В компенсированное время Мартинес дальним ударом попал в штангу, а Давиде Фраттези первым успел на добивание - 1:2.

«Интер» опережают идущий на втором месте «Милан» на 14 очков. Соперник делит 15-е место.