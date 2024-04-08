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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» перед финальным свистком дожал «Удинезе»

08 Апреля 2024 • 23:43 Комментировать (1)
Удинезе
1:2
Интер Милан

31-й тур чемпионата Италии завершился матчем «Удинезе» - «Интер». Хозяева поля сыграли строго от обороны, нанесли всего два удара в створ, практически не контролируя мяч, и чуть-чуть не огорчили еще одного фаворита. Правда, в отличие от «Ювентуса» и «Милана» (по 1:0), «нерадзурри» могли набрать хотя бы очко.

В первом тайме помимо гола запомнился только удар Хакана Чалханоглу с линии штрафной (парировано). На 40-й минуте Лазар Самарджич выполнил передачу с правого угла штрафной, оборона соперника не перехватила мяч,  голкипер застыл, а круглый оказался в сетке - 1:0.

Сразу после перерыва после подачи со штрафного Лаутаро Мартинес грудью оставил мяч под удар Карлоса Аугусто, и тот был точен, но офсайд все испортил. Маркус Тюрам был сбит в штрафной - пенальти. Чалханоглу исполнил на силу, и вратарь не дотянулся - 1:1. В компенсированное время Мартинес дальним ударом попал в штангу, а Давиде Фраттези первым успел на добивание - 1:2.

«Интер» опережают идущий на втором месте «Милан» на 14 очков. Соперник делит 15-е место.

Протокол игры  
Удинезе1:2Интер Милан
(1:0) Самарджич Лазар40'  
  55'Чалханоглу Хакан (1:1)
  90'Фраттези Давиде (1:2)
Окойе МадукаПерес НеуэнБийол ЯкаКристенсен ТомасЭхизибуэ Кингсли 62' (Ловрич Санди ( 62'Эбоселе Фести 82') Самарджич Лазар 62' (Феррейра Жоау ( 62') Уолас СоузаСаррага Ойер 70' (Пайеро Мартин ( 70') Камара Ассан 70' (Земура Джордан ( 70') Перейра Роберто  78'Товен Флорьян
Запасные: Джанетти ЛаутароКабаселе КристианПаделли ДаниэлеСильвестри МаркоСаксесс ИсаакТиквич Антонио
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  90'Ачерби ФранческоАугусто КарлосДюмфрис Дензел 68' (Фраттези Давиде ( 68') Барелла НиколоЧалханоглу Хакан 74' (Санчес Алексис ( 74') Мхитарян Генрих 68' (Дармиан Маттео ( 68') Димарко Федерико 81' (Бушанан Тажон ( 81') Тюрам Маркус 81' (Арнаутович Марко ( 81') Мартинес Лаутаро  90'
Запасные: Сенси СтефаноАудеро ЭмильБиссекк Янн-АурельАслани КристьянСтанкович АлександарДи Дженнаро РаффаэлеКлассен Дэви
08 апреля. Стадион "Стадион Блюнержи - Стадио Фриули".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе

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Комментарии (1) Все комментарии
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InterSan
08 Апреля 2024 в 23:51
Forza Inret.
Игра получилась интересной. Но, нападающие, немного, сдали: и пенальти и второй гол - везение.
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