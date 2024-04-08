«Интер» объявил состав на игру против «Удинезе»

В понедельник вечером «Интер» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе». Наставник миланской команды Симоне Индзаги принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Зоммер, Павар, Ачерби, Аугусто, Дюмфрис, Димарко, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Лаутаро Мартинес.

Матч «Удинезе» - «Интер» стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае понедельничной победы в Удине «Интер» увеличит отрыв от второго «Милана» в таблице Серии А до 14 очков.