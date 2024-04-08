«Ювентус» близок к трансферу бразильца

В летнее трансферное окно нападающий Фелипе Андерсон сменит «Лацио» на «Ювентус». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, туринский клуб находится в шаге от подписания бразильца.

Андерсон перейдёт в «Ювентус» бесплатно в качестве свободного агента – его действующий контракт в Риме истекает по завершению сезона. Фелипе уже получил предложение, и скоро всё будет оформлено. На словах сделка почти была согласована, остаются детали.

В апреле Фелипе Андерсон отпразднует 31-й день рождения. В сезоне 2023/2024 бразилец провёл 43 матча, в которых забил три гола и отдал семь голевых передач на партнёров.