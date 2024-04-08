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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри накричал на игроков после победы – известна причина

08 Апреля 2024 • 17:59 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Фиорентина

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри накричал на команду в раздевалке после воскресной победы над «Фиорентиной» со счётом 1:0. Об этом на своих станицах рассказывает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, Аллегри кричал на игроков, призывая их быть более яростными в концовке матчей. Специалисту не понравилось, что при минимальном счёте у соперника были надежды отыграться. Аллегри призывал команду быть более безжалостной и решать исход игры заранее.  

«Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Ранее появилась информация о том, что Аллегри покинет «Ювентус» по завершению сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри

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Комментарии (1) Все комментарии
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08 Апреля 2024 в 18:07
Это истерика, сам их заставляет душить удава на поле))
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