Аллегри покинет «Ювентус» - журналист

Разные источники продолжают сообщать о скором уходе из «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Журналист Руди Галетти располагает информацией о том, что специалист точно покинет туринский клуб летом.

«Будущее Макса Аллегри не изменилось даже после победы над «Фиорентиной»: он покинет «Ювентус» в июне», - написал Галетти в социальных сетях.

Отмечается, что Аллегри рассчитывает перед уходом из клуба обеспечить «старой синьоре» место в Лиге чемпионов и завоевать Кубок Италии.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя