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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри покинет «Ювентус» - журналист

08 Апреля 2024 • 17:21 Комментировать

Разные источники продолжают сообщать о скором уходе из «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Журналист Руди Галетти располагает информацией о том, что специалист точно покинет туринский клуб летом.

«Будущее Макса Аллегри не изменилось даже после победы над «Фиорентиной»: он покинет «Ювентус» в июне», - написал Галетти в социальных сетях.

Отмечается, что Аллегри рассчитывает перед уходом из клуба обеспечить «старой синьоре» место в Лиге чемпионов и завоевать Кубок Италии.

На текущий момент «Ювентус» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Серии А.

«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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