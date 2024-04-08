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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» принял решение по Пулишичу

08 Апреля 2024 • 16:57 Комментировать

Атакующий полузащитник «Милана» Кристиан Пулишич проводит качественный сезон. На этом фоне клуб принял решение по будущему американца. «Россонери» решили активировать опцию продления контракта Пулишича ещё на один сезон, пишет Corriere dello Sport. После активации опции трудовое соглашение футболиста будет рассчитано до середины 2028 года.

В сезоне 2023/2024 Кристиан Пулишич провёл в различных соревнованиях 41 официальный матч. В них 25-летний футболист записал на свой счёт тринадцать голов и восемь голевых передач на партнёров.

«Милан» сейчас занимает второе место в Серии А.

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Милан Кристиан Пулишич
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