«Рома» ведёт переговоры с экс-тренером «Реала»

После январского назначения Даниэле де Росси дела «Ромы» пошли в гору. Однако далеко не факт, что молодой специалист останется на тренерском мостике на следующий сезон.

Как сообщает Il Messaggero, «Рома» контактирует с известным тренером Мануэлем Пеллегрини. По данным источника, нынешний рулевой «Бетиса» на выходных побывал на римском дерби, в котором «Рома» обыграла «Лацио» со счётом 1:0. После игры Пеллегрини пообщался с руководителями «волков».

Стоит сказать, что на выходных из-за финала Кубка Испании в Ла Лиге не было тура, поэтому Пеллегрини мог слетать в Италию. При этом в окружении чилийца, ранее тренировавшего «Реал» и «Манчестер Сити», контакты с «Ромой» отрицают.