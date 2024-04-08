Кассано обрушился с критикой на звезду «Милана»

Известный в прошлом итальянский футболист Антонио Кассано раскритиковал нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

«Леау думает, что он гений, но он просто приличный футболист. В этом сезоне был период, когда он пять месяцев не забивал в такой слабой лиге, как Серия А. Раньше ему было бы трудно играть даже в шестой-седьмой команде итальянского чемпионата. Рэшфорд и Фоден лучше, чем Леау», - сказал Кассано в эфире Rai 2.

В сезоне 2023/2024 Рафаэл Леау провёл 38 официальных матчей в различных соревнованиях. В них нападающий записал на свой счёт 12 голов и 12 результативных передач на партнёров.