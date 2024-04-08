«Интер» определился, кто станет основным голкипером команды в 2025 году

Миланский «Интер» нашёл кандидата на пост основного голкипера команды в 2025 году, когда у Янна Зоммера истечёт контракт. По информации от La Gazzetta dello Sport, «нерадзурри» намерены пригласить бразильского голкипера Бенто, за которого «Атлетико Паранаэнсе» требует 20 миллионов евро.

Судя по слухам, «Интер» хочет, чтобы Бенто в следующем сезоне выполнял роль сменщика Янна Зоммера. Когда швейцарец покинет команду летом 2025 года, бразильцу доверят роль основного голкипера.

Ранее сообщалось, что 24-летний Бенто также интересен лондонскому «Челси», но фаворитом в гонке за голкипером пока считается именно миланский «Интер».