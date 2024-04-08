«Болонья» почти смирилась, что Мотта уйдёт летом ради топ-клуба

Итальянская «Болонья» почти смирилась с тем, что главный тренер Тьяго Мотта покинет команду по окончании сезона. У итальянского специалиста летом истекает контракт, который вряд ли будет продлён.

Издание Tuttosport сообщает, что в «Болонье» догадываются, какую команду возглавит Мотта. Фаворитом на приглашение Тьяго является туринский «Ювентус», который летом может уволить своего наставника Массимилиано Аллегри.

Отметим, что ранее Мотта выступал в качестве футболиста за миланский «Интер». Под руководством Тьяго «Болонья» в настоящий момент занимает четвёртую строчку в Серии А и претендует на попадание в Лигу чемпионов.