​Маркеджани: «Мотта может повторить успех Хаби Алонсо»

Бывший голкипер римского «Лацио» Лука Маркеджани высоко ценит Тьяго Мотту и проделанную им работу в «Болонье». Клуб проводит очень успешный сезон, но Маркеджани верит, что Мотта способен на еще большее - например, на повторение успеха Хаби Алонсо, который у руля «Байера» потеснил всех грандов немецкого футбола и четко ведёт «аптекарей» к столь желанной ими «салатнице».

- Мотта проводит великолепный сезон и это может побудить его остаться. Он понимает, что добивается чего-то необычного с этим коллективом. И его мотивацией может быть остаться, как Хаби Алонсо, и повторить его успех с «Байером». Я хочу увидеть, как его команда будет выступать в Лиге чемпионов, - цитирует слова Маркеджани Corriere di Bologna.