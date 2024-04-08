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Чемпионат Италии. Серия А

Итальяно: «Мы слишком уважали «Ювентус»

08 Апреля 2024 • 04:23 Комментировать
Ювентус
1:0
Фиорентина

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался об игре своей команды в проигранном матче с «Ювентусом» (0:1).

Единственный гол в поединке, прошедшем в воскресенье в рамках 31-го тура Серии А, забил защитник «бьянконери» Федерико Гатти, отличившийся на 21-й минуте.

«Мы слишком уважали «Ювентус» в первом тайме, выглядели робко. Думаю, позднее нам удалось кое-что создать, но мы всё же поплатились за первый тайм, когда с трудом доходили до чужой штрафной.

«Ювентус» силён физически и был очень агрессивен, в то время как мы слишком медленно перемещали мяч, позволяя сопернику закрывать всё пространство. Именно в этом заключалась наша ошибка до перерыва. Во втором тайме мы показали характер, создали моменты, были близки к голу», – сказал в интервью DAZN Итальяно.

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