Итальяно: «Мы слишком уважали «Ювентус»

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно высказался об игре своей команды в проигранном матче с «Ювентусом» (0:1).

Единственный гол в поединке, прошедшем в воскресенье в рамках 31-го тура Серии А, забил защитник «бьянконери» Федерико Гатти, отличившийся на 21-й минуте.

«Мы слишком уважали «Ювентус» в первом тайме, выглядели робко. Думаю, позднее нам удалось кое-что создать, но мы всё же поплатились за первый тайм, когда с трудом доходили до чужой штрафной.

«Ювентус» силён физически и был очень агрессивен, в то время как мы слишком медленно перемещали мяч, позволяя сопернику закрывать всё пространство. Именно в этом заключалась наша ошибка до перерыва. Во втором тайме мы показали характер, создали моменты, были близки к голу», – сказал в интервью DAZN Итальяно.