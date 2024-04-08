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Чемпионат Италии. Серия А

Локателли признал, что «Ювентус» «сломался» после поражения от «Интера»

08 Апреля 2024 • 03:56 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
1 8.00 X 4.80 2 1.43
Через 16 ч. 40 мин.

Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли рассказал, с какими трудностями столкнулась команда в последние месяцы.

В январе туринцы претендовали на Скудетто вместе с «Интером», однако пропустили «нерадзурри» вперёд после поражения в очном матче, а затем выдали затяжную череду неудач и быстро лишились последних надежд на чемпионский титул. Воскресная победа над «Фиорентиной» (1:0) стала для «бьянконери» лишь второй в последних десяти поединках Серии А.

«Мы видели себя рядом с «Интером», поэтому наше разочарование было огромным, за что пришлось поплатиться в последующих матчах. Наша цель остаётся прежней – попасть в Лигу чемпионов. Победа в Кубке Италии также может многое изменить», – цитирует TMW Локателли.

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