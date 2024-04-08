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Чемпионат Италии. Серия А

​Паганин: «Тренировать «Ювентус» непросто»

08 Апреля 2024 • 03:43 Комментировать

Бывший игрок миланского «Интера» Антонио Паганин считает непростой ситуацию Макссимилиано Аллегри в «Ювентусе». По его мнению, тренировать «Ювентус» не так и просто. Он уважает то, чего добился Аллегри у руля клуба.

- Тренировать «Ювентус» совсем не просто. Массимилиано Аллегри продемонстрировал свои качества не только на поле, но и вне поля. Я считаю, что он хорошо справляется в сложившихся условиях. Аллегри отлично использует состав и дал дорогу молодёжи, но ему надо начать двигаться вперёд, улучшать нынешние результаты, - цитирует слова Паганина Juvenews.eu.

Туринский клуб идёт третьим в турнирной таблице Серии А.


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Ювентус Массимилиано Аллегри Антонио Паганин ещё теги
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