Аллегри объяснил 25% владения мячом в исполнении «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил вопрос о стиле игры своей команды.

Туринцы одержали победу над «Фиорентиной» благодаря голу Федерико Гатти на 21-й минуте. Выйдя вперёд, хозяева отдали мяч сопернику: показатель владения мячом по итогам встречи составил 25% против 75% в пользу «фиалок», а если брать в расчёт только второй тайм, то картина ещё более радикальна – 16% против 84%.

«В футбол играют две команды. Мы бы хотели удерживать мяч все 90 минут, наносить по 30 ударов в створ, но не думаю, что кто-то может это сделать даже во сне. Мы знаем, каковы наши ограничения. На текущем этапе сезона для нас в приоритете результат», – сказал в интервью DAZN Аллегри.