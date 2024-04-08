​Ди Ливио: «Аллегри, скорее всего, останется»

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио, выступавший за клуб в 90-е годы прошлого столетия и ставший в его составе победителем Лиги чемпионов в 1996 году (последняя ЛЧ «Ювентуса»), считает, что руководство клуба продлит контракт с Массимилиано Аллегри:

- Аллегри не блистает в некоторых аспектах, но, если клуб выиграет Кубок Италии и заручится местом в Лиге чемпионов, что от него ждут, есть большая вероятность, что его работа будет признана нормальной и продлён контракт, - заявил бывший игрок «Ювентуса», слова которого цитирует Juvenews.eu.

Сейчас «Ювентус» идёт третьим в Серии А.