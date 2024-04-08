​Меньян хочет 7 миллионов, «Милан» пока даёт шесть

Появились некоторые подробности переговоров Майка Меньяна с «Миланом», о них сообщает итальянский сайт pianetamilan.it. Всё, как обычно, упирается в деньги - если Меньян хочет иметь зарплату в семь миллионов евро, то «Милан» пока предлагает только шесть.

И, если боссы «россонери» по-прежнему будут скупиться, то есть вероятность, что вслед за «Интером» английский «Манчестер Юнайтед» может переманить вратаря и у другого клуба из Милана.

Напомним, что Майк Меньян выступает за свой нынешний клуб с 2021 года, ранее он защищал цвета французского «Лилля». Сейчас «Милан» занимает второе место в Серии А.