​Итальянский журналист: «Ювентус» остался таким же, как и год назад»

Итальянский журналист Маурицио Пистокки не видит признаков прогресса у туринского «Ювентуса» - он считает, что минувший год прошёл для клуба, фактически, вхолостую, так как у Массимилиано Аллегри не получилось улучшить команду. Двадцать очков отставания от «Интера» Пистокки считает крайне тревожным индикатором:

- Цифры не врут, двадцать очков отставания от «Интера» красноречивы. У «Ювентуса» сейчас те же очки, что и год назад на эту же стадию чемпионата. Турнирная таблица показывает всё наиболее точно, - цитирует слова Пистокки Juvenews.eu.

В следующем туре «Ювентус» сыграет с «Торино».