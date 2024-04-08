Кассано: «Слова Аллегри о попадании «Ювентуса» в четвёрку звучат как издевательство»

Экс-форвард сборной Италии Антонио Кассано раскритиковал главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

В воскресенье туринцы одержали лишь вторую победу в Серии А за последние десять матчей, обыграв «Фиорентину» (1:0). Как известно, по окончании сезона «старая синьора» может расстаться с Аллегри, и Кассано полностью поддерживает такой ход.

«Для него имеют значения только результаты, но он ничего не выиграл за последние три года. «Ювентус» потратил 160 млн на игроков, но не может сделать три точные передачи. Слова Аллегри о задаче финишировать в четвёрке звучат как издевательство. Посмотрите на «Болонью»: команда играет в великолепный футбол, хотя на трансферы было потрачено полтора евро», – высказался в интервью Domenica Sportiva бывший итальянский футболист.