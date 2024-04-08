​Источник: Жиру примет решение лишь летом

Будущее Оливье Жиру в «Милане» под вопросом, некоторое время назад пресса уже практически отправила его в Северную Америку, в «Лос-Анджелес», но, оказывается, не всё так однозначно.

После матча с «Лечче», в котором он снова забил, Оливье сделал несколько очень сердечных высказываний о своем клубе, которые не были похожи на обычные пустые слова игроков о «вечной преданности и любви», а, казалось, исходили действительно от сердца.

И сейчас итальянское издание La Repubblica, ссылаясь на свои источники, уверяет, что Жиру ещё ничего не решил касательно своего будущего, и сделает это только летом. И шансы «Милана» и МЛС сейчас 50 на 50 и не иначе.