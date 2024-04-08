Кассано: «Моуринью больше не способен тренировать»

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано высказался о неудачах Жозе Моуринью в «Роме».

Португальский рулевой был отправлен в отставку в январе, а его место занял Даниэле де Росси, при котором «Рома» одержала восемь побед в 11 матчах Серии А.

«Моуринью исчерпал себя, он больше не способен тренировать. Он остался таким же, каким был десять лет назад. Де Росси проделывает невероятную работу – он заставил снова поверить в силу «Ромы», – приводит журналист Николо Скира слова Кассано.

В настоящий момент римский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставания от «Болоньи» на три очка, а от «Ювентуса» – на семь.