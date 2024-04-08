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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано: «Моуринью больше не способен тренировать»

08 Апреля 2024 • 02:02 Комментировать
Удинезе
...
Рома
14.04 19:00

Бывший итальянский футболист Антонио Кассано высказался о неудачах Жозе Моуринью в «Роме».

Португальский рулевой был отправлен в отставку в январе, а его место занял Даниэле де Росси, при котором «Рома» одержала восемь побед в 11 матчах Серии А.

«Моуринью исчерпал себя, он больше не способен тренировать. Он остался таким же, каким был десять лет назад. Де Росси проделывает невероятную работу – он заставил снова поверить в силу «Ромы», – приводит журналист Николо Скира слова Кассано.

В настоящий момент римский коллектив занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, отставания от «Болоньи» на три очка, а от «Ювентуса» – на семь.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Даниэле Де Росси Антонио Кассано ещё теги

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