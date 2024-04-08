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Чемпионат Италии. Серия А

​Даниэль Мальдини: «Стараюсь жить собственную жизнь, несмотря на имя»

08 Апреля 2024 • 01:31 Комментировать

Отпрыск Паоло Мальдини, выступающий за «Монцу» Даниэль Мальдини, высказался по поводу того, легко ли ему жить с такой звучной в мире футбола фамилией и не давят ли на него успехи его отца, легендарного Паоло. По словам Даниэля, он пытается жить своей жизнью, несмотря на фамилию.

- Наверное, кто-то и думает, что я живу жизнью избранного, но это не так, особенно на поле. Да и вне поля в лицо мне никто ничего такого не говорит. Я человек, который просто пытается жить своей жизнью, несмотря на имя и его известность. И по магазинам не хожу. Есть, правда, у меня сейчас одно желание - хочу новый автомобиль. Хочу Porsche, - цитирует слова Мальдини-младшего pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Даниэль Мальдини
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