​Ди Ливио прокомментировал конфликт Влаховича и Кьезы

Бывший игрок туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио высказался по поводу конфликта, имеющего место в туринском клубе между нападающими Душаном Влаховичем и Федерико Кьезой. По мнению ди Ливио, входившего в состав клуба в 1996 году, когда «Ювентус» в последний на данный момент раз выиграл Лигу чемпионов, они демонстрируют незрелое поведение.

- Влахович и Кьеза еще не стали для команды столбами, на которые равняются все остальные. Им нужно еще прибавить, чтобы выйти на новый, лидерский уровень, они должны показывать всей команде положительные примеры, а не конфликты и стычки, - цитирует слова ди Ливио Juvenews.eu.