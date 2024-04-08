​Аллегри: «Продолжаем в том же духе»

В Италии завершается 31-й тур чемпионата Серии А, туринский «Ювентус» принимал дома «Фиорентину» и сумел порадовать фанатов победой. Победный гол был забит ещё в середине первого тайма, и наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри считает это справедливым:

- Мы хорошо провели первый тайм. Забили, а ещё один наш гол отменили. Да, в конце матча был риск пропустить ответный гол, были кое-какие ошибки, но я не могу ничего предъявить ребятам. Мы проводим хороший чемпионат. Жаль, что у нас был спад в последние два месяца, но мы снова взяли три очка и снова не пропустили. Надо продолжать в том же духе, - цитирует слова Аллегри Juvenews.eu.