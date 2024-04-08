​Гатти: «Важнейшая для нас победа»

В Италии завершается 31-й тур чемпионата Серии А, туринский «Ювентус» принимал дома «Фиорентину» и сумел порадовать фанатов победой, что в последнее время случалось с клубом не так и часто. Автор победного гола Федерико Гатти прокомментировал свой успех.

- Мы одержали важнейшую победу. Два предыдущих месяца были непростыми. Эта победа, вкупе с предыдущей, во вторник, дарит нам надежды. В следующие недели предстоят важнейшие матчи. Мы не строим прогнозы. Посмотрим, - цитирует слова Гатти Juvenews.Eu.

В следующем своём матче в рамках Серии А туринский клуб сыграет с «Торино».