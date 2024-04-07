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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной»

07 Апреля 2024 • 23:42 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Фиорентина
окончен

«Ювентус» провёл очередной противоречивый матч в этом сезоне. В домашнем споре 31-го тура Серии А с «Фиорентиной» туринцы открыли счет на 21-й минуте и начали играть на удержание, что вылилось в 23% времени контроля мяча и всего четыре удара по воротам.

В дебюте Федерико Гатти головой сбросил мяч под удар Уэстону Маккенни, и тот пробил в цель, но гол отменили - вне игры. После розыгрыша углового Гатти головой на сей раз нанес удар - перекладина и уже привычный офсайд. Снова корнер, Глейсон Бремер головой направил мяч в штангу, а Гатти по правилам добил - 1:0. Скидка головой Маккенни, и Душан Влахович поразил цель - отменен третий гол из четырех, вне игры. У угла штрафной Николас Гонсалес мог сыграть точнее, в хорошей ситуации промах. Еще атака, и после удара Гонсалеса кипер переправил мяч в перекладину. И еще момент в концовке, где вратарь и защитники «Ювентуса» в панике блокировали удары соперника.

1:0 в итоге, «Ювентус» на четыре очка отдалился от идущей на четвертой строчке «Болоньи», «фиалки» - десятые.

Протокол игры  
Ювентус1:0Фиорентина
(1:0) Гатти Федерико21'  
Щесны ВойцехГатти ФедерикоБремер ГлейсонДанило ЛуисКамбьясо Андреа  69' 75' (Алькарас Карлос ( 75') Маккенни УэстонЛокателли МануэльРабио АдриенКостич Филип 59' (Йылдыз Кенан ( 59'  87') Влахович Душан 86' (Кин Мойзе ( 86') Кьеза Федерико 59' (Айлинг Самуэль ( 59')
Запасные: Ругани ДаниэлеВеа ТимотиАлекс СандроДжало ТьягуНиколусси Кавилья ХансПинсольо КарлоДе Шильо МаттиаПерин МаттиаМиретти Фабио
Терраччиано ПьетроКайоде Майкл 84' (Додо Домилсон ( 84') Миленкович НиколаРаньери ЛукаБираги КристианоМандрагора Роландо 46' (Лопес Максим ( 46') Бонавентура ДжакомоГонсалес НиколасБарак Антонин 61' (Бельтран Лукас ( 61'  90') Куаме Кристиан 61' (Нзола М'Бала ( 61') Белотти Андреа 46' (Соттиль Риккардо ( 46')
Запасные: Инфантино ДжиноКомуццо ПьетроМартинес Лукас IIКристенсен ОливерФараони МаркоИконе ЖонатанДункан АльфредМело АртурКастровилли ГаэтаноПаризи Фабьяно
07 апреля. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
07 Апреля 2024 в 23:47
Аллегри сотворил команду-монстра, которую прижимают к своим воротам все, кому не лень. Мальчики для битья чудом победили мощнейшую Фиорентину и то, благодаря тому, что у соперников не оттуда ноги растут. Альянс-стэйдиум наслаждался унижением любимцев во втором тайме. Позор, а не игра.
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