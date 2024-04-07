«Ювентус» одержал непростую и важную победу над «Фиорентиной»

«Ювентус» провёл очередной противоречивый матч в этом сезоне. В домашнем споре 31-го тура Серии А с «Фиорентиной» туринцы открыли счет на 21-й минуте и начали играть на удержание, что вылилось в 23% времени контроля мяча и всего четыре удара по воротам.

В дебюте Федерико Гатти головой сбросил мяч под удар Уэстону Маккенни, и тот пробил в цель, но гол отменили - вне игры. После розыгрыша углового Гатти головой на сей раз нанес удар - перекладина и уже привычный офсайд. Снова корнер, Глейсон Бремер головой направил мяч в штангу, а Гатти по правилам добил - 1:0. Скидка головой Маккенни, и Душан Влахович поразил цель - отменен третий гол из четырех, вне игры. У угла штрафной Николас Гонсалес мог сыграть точнее, в хорошей ситуации промах. Еще атака, и после удара Гонсалеса кипер переправил мяч в перекладину. И еще момент в концовке, где вратарь и защитники «Ювентуса» в панике блокировали удары соперника.

1:0 в итоге, «Ювентус» на четыре очка отдалился от идущей на четвертой строчке «Болоньи», «фиалки» - десятые.