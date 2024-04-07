Гатти – лучший бомбардир Серии А среди центральных защитников

Футболист «Ювентуса» Федерико Гатти в очередной раз поразил ворота соперников.

25-летний центрбек открыл счёт на 21-й минуте сегодняшнего матча Серии А против «Фиорентины». Для Гатти это уже четвёртый гол в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата – лучший результат среди всех центральных защитников Серии А. Среди всех игроков пяти ведущих лиг аналогичным показателем могут похвастаться только Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» и Габриэль Магальяэс из «Арсенала».

Федерико Гатти выступает за «Ювентус» с 2022 года. В общей сложности в его активе шесть забитых мячей в 56 поединках за «старую синьору» во всех турнирах.