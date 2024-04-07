Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гатти – лучший бомбардир Серии А среди центральных защитников

07 Апреля 2024 • 22:43 Комментировать
Ювентус
1:0
Фиорентина
1 1.80 X 3.60 2 4.90
2-й тайм

Футболист «Ювентуса» Федерико Гатти в очередной раз поразил ворота соперников.

25-летний центрбек открыл счёт на 21-й минуте сегодняшнего матча Серии А против «Фиорентины». Для Гатти это уже четвёртый гол в нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата – лучший результат среди всех центральных защитников Серии А. Среди всех игроков пяти ведущих лиг аналогичным показателем могут похвастаться только Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма» и Габриэль Магальяэс из «Арсенала».

Федерико Гатти выступает за «Ювентус» с 2022 года. В общей сложности в его активе шесть забитых мячей в 56 поединках за «старую синьору» во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Гатти

Новости по матчу

Сегодня, 07 Апреля
22:43
Гатти – лучший бомбардир Серии А среди центральных защитников
21:56
Аллегри объяснил, почему Кьеза и Йылдыз не играют вместе
21:23
Инсайдер Романо высказался о скором уходе Аллегри из «Ювентуса»
21:15
«Ювентус» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:41
«Ювентус» объявил состав на игру с «Фиорентиной»
16:41
«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя 1
16:05
Щесны: «Готов поспорить, что Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч»
11:12
Футболист «Ювентуса» Соуле: «Был удивлён тем, насколько Роналду приятный человек»
02:46
Бесплатный прогноз и ставка на матч Ювентус – Фиорентина чемпионата Италии – 7 апреля 2024
02:44
Ювентус - Фиорентина: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
15:20
Аллегри: «Моё будущее? Я сфокусирован на достижении целей этого сезона»
10:52
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
09:43
Два топ-клуба из Серии А интересуются вингером «Лилля»
05:01
«Наполи» договаривается с новым тренером
04:21
«Ювентус» установил ценник на Мойзе Кина
02:24
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
02:06
Мойзе Кин может покинуть «Ювентус» – три клуба проявили интерес
05 Апреля
14:32
Стало известно, перейдёт ли Икарди в «Ювентус»
01:51
«Ювентус» начал работу над трансфером игрока сборной Италии
04 Апреля
16:02
Влахович назвал свой лучший момент в футболке «Ювентуса»
15:57
Влахович назвал свою главную мечту в футболе
15:53
Влахович рассказал, кто помог ему адаптироваться после трансфера в «Ювентус»
15:48
Влахович: «После трансфера в «Ювентус» в моей жизни произошли большие изменения»
10:48
Зиркзее хочет перейти в «Милан», несмотря на интерес трёх других клубов
09:54
«Астон Вилла» ищет правого защитника, среди вариантов – 3 игрока из Серии А
09:48
«Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой до 2026 года 1
03 Апреля
17:50
Назван тренер, который может заменить Аллегри в «Ювентусе»
14:22
Три топ-клуба следят за Рабио
02 Апреля
23:24
Джунтоли назвал причины кризиса «Ювентуса»
15:31
Стало известно, когда Аллегри могут уволить из «Ювентуса» 2
09:24
Защитник «Барселоны» интересен «Ювентусу» и клубу из топ-4 Ла Лиги
02:28
«Ювентус» решил расстаться с защитником
01:11
«Ювентус» начал переговоры с новым тренером
00:36
Пирло прокомментировал проблемы «Ювентуса»
01 Апреля
22:16
«Ювентус» установил собственный антирекорд последних 25 лет 1
09:59
«Ювентус» может продать Локателли, итальянец интересен «Баварии» и английским клубам
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС ФИОРЕНТИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Роналду появился в концовке и дожал «Дамак»: «Аль-Наср» победил усилиями Криштиану, Брозовича и Лапорта «Бавария» нашла замену Нойеру Стало известно, сколько заработает «Реал», если пройдёт «Манчестер Сити» «Байер» может стать чемпионом Германии в следующем туре – известны условия Пять футболистов «Баварии» не сыграют с «Арсеналом» - названы все имена Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
«Металлург» вырвал победу над «Автомобилистом» в овертайме Ферстаппен стал победителем Гран-при Японии «Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Монца Монца
Наполи Наполи
2
4
3.85 3.75 1.80
Видео
Окончен
Кальяри Кальяри
Аталанта Аталанта
2
1
4.20 3.85 1.72
Видео
Окончен
Верона Верона
Дженоа Дженоа
1
2
2.55 3.10 2.75
Видео
65 мин
Ювентус Ювентус
Фиорентина Фиорентина
1
0
1.77 3.50 4.40
Видео
08.04.24 в 21:45
Удинезе Удинезе
Интер Милан Интер Милан
6.00 4.30 1.48
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 07 Апреля
22:43 · Италия. Серия А
Гатти – лучший бомбардир Серии А среди центральных защитников
21:56 · Италия. Серия А
Аллегри объяснил, почему Кьеза и Йылдыз не играют вместе
21:32 · Англия. Премьер-лига
Лукаку с высокой вероятностью переедет в Саудовскую Аравию
21:23 · Италия. Серия А
Инсайдер Романо высказался о скором уходе Аллегри из «Ювентуса»
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» - «Фиорентина»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
20:54 · Италия. Серия А
«Дженоа» добыл волевую победу в матче с «Вероной»
20:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» объявил состав на игру с «Фиорентиной»
19:51 · Италия. Серия А
Шомуродов огорчил команду Миранчука в Серии А
18:30 · Италия. Серия А
«Кальяри» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
18:13 · Италия. Серия А
Миранчук не попал в стартовый состав «Аталанты» на матч с «Кальяри»
18:02 · Италия. Серия А
3 гола за 6 минут позволили «Наполи» одолеть «Монцу»
17:40 · Италия. Серия А
Игрок «Ювентуса»: «Мечтаю перейти в «Реал»
16:41 · Италия. Серия А
«Ювентус» договорился с новым тренером – известно имя 1
16:21 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль предложил себя суперклубу Серии А
16:05 · Италия. Серия А
Щесны: «Готов поспорить, что Йылдыз будет номинирован на «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем