Аллегри объяснил, почему Кьеза и Йылдыз не играют вместе

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал интервью перед началом матча против «Фиорентины».

Место в основе туринцев заняли Федерико Кьеза и Душан Влахович, в то время как Кенан Йылдыз остался в запасе. По словам Аллегри, задействовать всех троих атакующих игроков одновременно не имеет смысла.

«У Йылдыза и Кьезы схожие характеристики – они действуют между линиями. Кроме того, Милик травмирован, и нам важно иметь на скамейке запасных ещё одного нападающего», – поведал в беседе с DAZN Массимилиано Аллегри.

Текстовая трансляция матча «Ювентус» – «Фиорентина» доступна на сайте LiveResult.