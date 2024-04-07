Инсайдер Романо высказался о скором уходе Аллегри из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри вряд ли останется в клубе на следующий сезон.

Ожидается, что пребывание итальянского специалиста во главе туринского коллектива завершится вскоре после окончания текущей кампании, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём подкасте. Сторонам ещё предстоит согласовать условия досрочного прекращения сотрудничества, поскольку действующий контракт наставника рассчитан до середины 2025 года.

Сейчас «Ювентус» занимает третью строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Милана», сыгравшего на один матч больше, на девять очков.